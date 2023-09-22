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Комитет Многосторонней координационной платформы доноров рассмотрит финансовую ситуацию и восстановление страны на 2024 год

21:49, 22 сентября 2023
Помощь в покрытии дефицита бюджета и быстрое восстановление – главные вопросы на заседании Многосторонней координационной платформы доноров для Украины.
Комитет Многосторонней координационной платформы доноров рассмотрит финансовую ситуацию и восстановление страны на 2024 год
Источник фото: kmu.gov.ua
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На заседании Руководящего комитета Многосторонней координационной платформы доноров для Украины, запланированном на 26 сентября, одной из ключевых тем для обсуждения станет помощь в финансировании дефицита бюджета. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Нужно дать партнерам понимание о нынешней финансовой ситуации, о бюджете на 2024 год, о расходах правительства. Ожидаем от партнеров в 2024 году поддержку на уровне не меньше, чем в 2023 году. Это около 42 млрд долларов. Здесь нужна ежедневная и кропотливая работа со всеми нашими союзниками, чтобы привлечь эту сумму», – отметил Денис Шмыгаль.

Второй важной темой, которая будет рассмотрена на заседании Платформы, является потребности в быстром восстановлении на 2024 год. Восстановление будет ориентировано на пять главных направлений: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, поддержка частного сектора.

«Потребности быстрого восстановления Украины остаются на уровне до 15 млрд долларов. В этом году была профинансирована лишь часть потребностей, остальные расходы переходят на 2024 год. Рассчитываем на поддержку международных финансовых организаций и агентств, в частности Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, USAID, Японского агентства международного сотрудничества и других», – отметил глава правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отметил необходимость обсуждения возможности создания единой карточки реформ вместе с партнерами. Эта инициатива предусматривает согласование требований для получения финансовой помощи от различных доноров и разработку единого плана реформ для Украины, который поможет стране на пути к европейской интеграции.

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