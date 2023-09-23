В столице перед судом предстанет мужчина, который издевался над матерью

Мужчину уже трижды штрафовали за оскорбления и угрозы в адрес матери.

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который систематически издевался над своей 64-летней матерью. Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за оскорбления и угрозы в адрес матери, но не исправился. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Теперь он может провести до двух лет в тюрьме за совершенное им насилие, – сообщает полиция Киева.

Женщина обратилась в Шевченковское управление полиции и сообщила о том, что ее сын совершает в отношении нее домашнее насилие. Заявительница рассказала, что он оскорбляет ее и унижает ее.

В полиции пояснили, что женщина неоднократно обращалась в полицию относительно насилия, происходящего в ее семье. Злоумышленник был оштрафован трижды, но это не помогло изменить его поведение. Поэтому начато уголовное производство по статье «домашнее насилие». Нарушителю объявлено подозрение в совершении этого преступления.

Следователи завершили досудебное расследование и направили дело в суд для рассмотрения. За содеянное преступнику грозит наказание в виде до двух лет лишения свободы.

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