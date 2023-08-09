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  1. В Україні

На Львівщині сталася бійка у реабілітаційному центрі: загинув пацієнт

22:00, 9 серпня 2023
23-річному зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
На Львівщині сталася бійка у реабілітаційному центрі: загинув пацієнт
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У Львівській області від отриманих під час бійки травм загинув пацієнт реабілітаційного центру. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Встановлено, що 8 серпня близько 19:00 між пацієнтами реабілітаційного центру, розташованого в одному з сіл Львівського району, виник конфлікт, під час якого 23-річний мешканець Львівського району побив 30-річного жителя Львова, спричинивши йому тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне йому загрожує покарання  позбавлення волі на строк до 15 років.

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