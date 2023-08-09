Суд визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ (МП) та заповідником «Києво-Печерська лавра»

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору.

У середу, 9 серпня, Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська лавра».

Як пояснили у МКІП, мова йде про приміщення Нижньої Лаври.

«Тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», - зазначили у Мінкульті.

Таким чином судом підтверджено законність розірвання договору з боку Заповідника.

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