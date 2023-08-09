Суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ (МП) и заповедником «Киево-Печерская лавра»

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора.

В среду, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра».

Как пояснили в МКИП, речь идет о помещениях Нижней Лавры.

«Тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, что является государственной собственностью», - отметили в Минкульте.

Таким образом, судом подтверждена законность расторжения договора со стороны Заповедника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.