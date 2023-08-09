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У НАГС появилась вакансия: кого ищут в команду

19:09, 9 августа 2023
На резюме ждут до 17 августа.
У НАГС появилась вакансия: кого ищут в команду
Изображение: freepik.com
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НАГС ищет в свою команду главного специалиста экспертной группы по вопросам цифрового развития Генерального департамента по вопросам цифровизации в сфере государственной службы.

Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

Среди заданий, которые ожидают главного специалиста:

  • обеспечение технической работоспособности автоматизированных рабочих мест (АРМ) работников аппарата НАГС, проведение первичной диагностики, а также замена вышедших из строя комплектующих;
  • обеспечение поддержки и функционирования в НАГС локальной компьютерной сети, ее усовершенствование и программного обеспечения;
  • участие в финансово-экономических расчетах по объему финансовых и материальных затрат, необходимых для технического сопровождения информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и технологий и т.д.

На резюме кандидатов ждут до 17 августа по электронному адресу [email protected].

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НАДС
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