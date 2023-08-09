Нардеп Гунько, разоблаченный на взятке в $85 000, уведомлен о подозрении, — САП

В ВАКС подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 50 млн грн залога.

Фото: Цензор.НЕТ

Народному депутату Анатолию Гунько, разоблаченный на получении взятки в 85 тысяч долларов за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, сообщено о подозрении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикорбюро.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«Установлено, что народный депутат Украины, являясь председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих Государственное предприятие академии аграрных наук.

За такие услуги нардеп высказал просьбу предпринимателю передать ему «вознаграждение», которое составляет 221 тыс. долларов США – из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что народный депутат и его сообщники разоблачены при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ совместно с СБУ и при содействии Генерального прокурора после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов США.

В Высший антикоррупционный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 50 млн грн залога.

Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении его сообщникам и дальнейшем избрании мер.

Ранее НАБУ показало видео задержания нардепа Гунька, разоблаченного на взятке в $85 000.

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