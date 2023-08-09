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На государственной службе необходимо обеспечить равные права мужчин и женщин – НАДС

15:00, 9 августа 2023
На госслужбе хотят ввести гендерно ориентированное управление и победить дискриминацию.
На государственной службе необходимо обеспечить равные права мужчин и женщин – НАДС
Источник фото: nads.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) сообщило о своей очередной инициативе.

Как рассказала глава НАДС Наталья Алюшина, в сфере публичной службы важно «внедрять принципы гендерно ориентированного управления, основанного на концепции прав человека, принципах недискриминации и противодействии неравенству».

В частности, как отметила глава НАДС, речь идет об «обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин».

Достижение указанной цели, как считают в НАДС, позволит сохранить профессиональное ядро ​​и управленческий потенциал государственной службы.

Для достижения этой цели НАДС и Высшая школа публичного управления вместе с международными партнерами Украины 8 августа создали Школу гендерного мейнстриминга, где будут повышать гендерную квалификацию государственных служащих.

Отметим, что по данным НАДС, по состоянию на 30 июня 2023 года 122 410 государственных служащих являются женщинами, а 41 143 госслужащих являются мужчинами.

Напомним, что ранее в НАДС призвали молодежь трудоустраиваться на государственную службу.

Автор: Вячеслав Хрипун

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НАДС
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