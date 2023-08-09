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Апелляция ВАКС закрыла уголовное производство против нардепа Камельчука

14:52, 9 августа 2023
Апелляционная палата ВАКС освободила от ответственности народного депутата Юрия Камельчука в связи с истечением сроков давности и закрыла дело.
Апелляция ВАКС закрыла уголовное производство против нардепа Камельчука
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В среду, 9 августа, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по недостоверному декларированию народного депутата Юрия Камельчука из-за истечения сроков. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Так, АП ВАКС удовлетворила ходатайство защитника нардепа Юрия Камельчука о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Отмечается, что Камельчук обвинялся в недекларировании арендованной квартиры на Печерске. При этом ВАКС нардепа оправдал по недоказанности в его действиях состава преступления.

Прокурор подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор, однако рассмотреть ее уже не смогут.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 марта ВАКС признал невиновным в недекларировании квартиры нардепа Юрия Камельчука.

Добавим, что Апелляционная палата ВАКС оштрафовала нардепа за неявку в суд.

Впоследствии Камельчук снова не пришел на заседание Апелляционной палаты ВАКС.

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