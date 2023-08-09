Апелляция ВАКС закрыла уголовное производство против нардепа Камельчука

В среду, 9 августа, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по недостоверному декларированию народного депутата Юрия Камельчука из-за истечения сроков. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Так, АП ВАКС удовлетворила ходатайство защитника нардепа Юрия Камельчука о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Отмечается, что Камельчук обвинялся в недекларировании арендованной квартиры на Печерске. При этом ВАКС нардепа оправдал по недоказанности в его действиях состава преступления.
Прокурор подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор, однако рассмотреть ее уже не смогут.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 марта ВАКС признал невиновным в недекларировании квартиры нардепа Юрия Камельчука.
Добавим, что Апелляционная палата ВАКС оштрафовала нардепа за неявку в суд.
Впоследствии Камельчук снова не пришел на заседание Апелляционной палаты ВАКС.
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