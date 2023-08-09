YouTube перестанет показывать рекомендации на главной странице, но не всем

С 8 августа ваша домашняя лента может выглядеть совсем иначе.

Источник фото: PictureAlliance / Icon Sport

YouTube перестанет показывать рекомендации тем, кто отключил историю просмотров в параметрах учетной записи. У тех, кто это сделал, на главной странице останутся только строка поиска и боковое меню. Обновления будут медленно внедряться в течение следующих нескольких месяцев.

Как объяснили в YouTube, это означает, что с 8 августа ваша домашняя лента может выглядеть совсем иначе.

«Вы сможете видеть строку поиска и слева меню справочника, без ленты рекомендованных видео, что позволит вам легче искать и просматривать каналы, на которые вы подписались», - отметили в YouTube.

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