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На державній службі необхідно забезпечити рівні права чоловіків та жінок – НАДС

На держслужбі хочуть запровадити гендерно орієнтоване врядування та перемогти дискримінацію.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

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YouTube перестане показувати рекомендації на головній сторінці, але не всім

14:49, 9 серпня 2023
З 8 серпня ваша домашня стрічка може виглядати зовсім інакше.
YouTube перестане показувати рекомендації на головній сторінці, але не всім
Джерело фото: PictureAlliance / Icon Sport
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YouTube перестане показувати рекомендації тим, хто відключив історію переглядів у параметрах облікового запису. У тих, хто це зробив, на головній сторінці залишаться лише рядок пошуку та бокове меню. Оновлення повільно запроваджуватимуть протягом наступних кількох місяців.

Як пояснили у YouTube це означає, що з 8 серпня ваша домашня стрічка може виглядати зовсім інакше.

«Ви зможете бачити рядок пошуку та ліворуч меню довідника, без стрічки рекомендованих відео, що дозволить вам легше шукати та переглядати канали, на які ви підписалися», - зазначили у YouTube.

Також ми розповідали про спільний доступ як Google Meet і Zoom: WhatsApp додасть нову функцію для відеодзвінків.

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