YouTube перестане показувати рекомендації на головній сторінці, але не всім

З 8 серпня ваша домашня стрічка може виглядати зовсім інакше.

Джерело фото: PictureAlliance / Icon Sport

YouTube перестане показувати рекомендації тим, хто відключив історію переглядів у параметрах облікового запису. У тих, хто це зробив, на головній сторінці залишаться лише рядок пошуку та бокове меню. Оновлення повільно запроваджуватимуть протягом наступних кількох місяців.

Як пояснили у YouTube це означає, що з 8 серпня ваша домашня стрічка може виглядати зовсім інакше.

«Ви зможете бачити рядок пошуку та ліворуч меню довідника, без стрічки рекомендованих відео, що дозволить вам легше шукати та переглядати канали, на які ви підписалися», - зазначили у YouTube.

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