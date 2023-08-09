Апеляція ВАКС закрила кримінальне провадження проти нардепа Камельчука

Апеляційна палата ВАКС звільнила від відповідальності народного депутата Юрія Камельчука у зв'язку зі спливом строків давності та закрила справу.

У середу, 9 серпня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження щодо недостовірного декларування народного депутата Юрія Камельчука через сплив строків. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Так, АП ВАКС задовольнила клопотання захисника нардепа Юрія Камельчука про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із спливом строків давності.

Зазначається, що Камельчука обвинувачували в недекларуванні орендованої квартири на Печерську. При цьому ВАКС нардепа виправдав через недоведеність в його діях складу злочину.

Прокурор подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок, проте розглянути по суті її вже не зможуть.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» 16 березня ВАКС визнав невинуватим у недекларуванні квартири нардепа Юрія Камельчука.

Додамо, що Апеляційна палата ВАКС оштрафувала нардепа за неявку до суду.

Згодом Камельчук знову не прийшов на засідання Апеляційної палати ВАКС.

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