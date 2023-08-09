На державній службі необхідно забезпечити рівні права чоловіків та жінок – НАДС

На держслужбі хочуть запровадити гендерно орієнтоване врядування та перемогти дискримінацію.

Джерело фото: nads.gov.ua

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) повідомило про свою чергову ініціативу.

Як розповіла голова НАДС Наталія Алюшина, у сфері публічної служби важливо «впроваджувати принципи гендерно орієнтованого врядування, яке ґрунтується на концепції прав людини, принципах недискримінації та протидії нерівності».

Зокрема, як зазначила голова НАДС, мова йде про «забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Досягнення вказаної мети, як вважають у НАДС, дозволить зберегти «професійне ядро та управлінський потенціал державної служби».

Для досягнення цієї мети НАДС і Вища школа публічного управління разом з міжнародними партнерами України 8 серпня створили Школу гендерного мейнстримінгу, де будуть підвищувати «гендерну кваліфікацію» державних службовців.

Зазначимо, що за даними НАДС, станом на 30 червня 2023 року 122 410 державних службовців є жінками, а 41 143 держслужбовця є чоловіками.

Нагадаємо, що раніше в НАДС закликали молодь працевлаштовуватися на державну службу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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