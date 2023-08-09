Нардепу Гуньку, якого викрили на хабарі у $85 000, повідомлено про підозру, — САП

До ВАКС подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 млн грн застави.

Фото: Цензор.НЕТ

Народному депутату Анатолію Гуньку, якого викрили на одержанні хабаря у 85 тисяч доларів за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорбюро.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

«Установлено, що народний депутат України, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому «винагороду», яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що народного депутата та його спільників викрито за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з СБУ та за сприяння Генерального прокурора після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тис. доларів США.

До Вищого антикорупційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 млн грн застави.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам, та подальшого обрання запобіжних заходів.

Раніше НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000.

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