У НАДС з'явилась вакансія: кого шукають у команду

НАДС шукає у свою команду головного спеціаліста експертної групи з питань цифрового розвитку Генерального департаменту з питань цифровізації у сфері державної служби.
Про це повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби.
Серед завдань, які очікують на головного спеціаліста:
- забезпечення технічної працездатності автоматизованих робочих місць (АРМ) працівників апарату НАДС, проведення первинної діагностики, а також заміна комплектуючих, що вийшли з ладу;
- забезпечення підтримки та функціонування в НАДС локальної комп’ютерної мережі, її удосконалення та програмного забезпечення;
- участь у фінансово-економічних розрахунках щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій та ін.
На резюме кандидатів чекають до 17 серпня на електронну адресу [email protected].
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