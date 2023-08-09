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  1. В Україні

У НАДС з'явилась вакансія: кого шукають у команду

19:09, 9 серпня 2023
На резюме чекають до 17 серпня.
У НАДС з'явилась вакансія: кого шукають у команду
Зображення: freepik.com
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НАДС шукає у свою команду головного спеціаліста експертної групи з питань цифрового розвитку Генерального департаменту з питань цифровізації у сфері державної служби.

Про це повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби.

Серед завдань, які очікують на головного спеціаліста:

  • забезпечення технічної працездатності автоматизованих робочих місць (АРМ) працівників апарату НАДС, проведення первинної діагностики, а також заміна комплектуючих, що вийшли з ладу;
  • забезпечення підтримки та функціонування в НАДС локальної комп’ютерної мережі, її удосконалення та програмного забезпечення;
  • участь у фінансово-економічних розрахунках щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій та ін.

На резюме кандидатів чекають до 17 серпня на електронну адресу [email protected].

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НАДС
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