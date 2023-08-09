На Львовщине произошла драка в реабилитационном центре: погиб пациент

23-летнему злоумышленнику грозит наказание — лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Во Львовской области от полученных во время драки травм погиб пациент реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что 8 августа около 19:00 между пациентами реабилитационного центра, расположенного в одном из сел Львовского района, возник конфликт, во время которого 23-летний житель Львовского района избил 30-летнего жителя Львова, нанеся ему телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.