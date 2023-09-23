Вечерний отдых завершился схваткой: в центре Ивано-Франковска произошла массовая драка, видео

Активных участников драки доставили в полицию.

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Поздно вечером 22 сентября в Ивано-Франковске произошла массовая драка возле местного кафе. Наиболее активных ее участников доставили в полицию, сообщает пресс-служба полиции области.

Драку удалось быстро прекратить, поскольку вмешались правоохранители.

Отмечается, что после проведения первоочередной проверки действиям участников потасовки будет предоставлена правовая квалификация.

В местных Телеграм-каналах публикуют видео массовой драки.

На этом видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что на Львовщине произошла драка в реабилитационном центре, есть жертва.

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