Вечерний отдых завершился схваткой: в центре Ивано-Франковска произошла массовая драка, видео

Поздно вечером 22 сентября в Ивано-Франковске произошла массовая драка возле местного кафе. Наиболее активных ее участников доставили в полицию, сообщает пресс-служба полиции области.
Драку удалось быстро прекратить, поскольку вмешались правоохранители.
Отмечается, что после проведения первоочередной проверки действиям участников потасовки будет предоставлена правовая квалификация.
В местных Телеграм-каналах публикуют видео массовой драки.
На этом видео присутствует нецензурная лексика!
Ранее сообщалось, что на Львовщине произошла драка в реабилитационном центре, есть жертва.
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