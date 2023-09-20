У МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна

Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики, - заявили в МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зробив заяву після сьогоднішнього виклику українського посла до польського МЗС. Він закликав Польщу відкинути емоції заради конструктиву.

Ніколенко заявив, що МЗС України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

Він зауважив, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

«Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло», - написав речник на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України.

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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