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  1. У світі

Amazon обмежує продаж електронних книг через ШІ

23:39, 20 вересня 2023
Amazon обмежує кількість електронних книг, які користувачі можуть опублікувати.
Amazon обмежує продаж електронних книг через ШІ
Джерело фото: avtoram.com
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Компанія Amazon прийняла рішення встановити обмеження на кількість електронних книг, які користувачі можуть самостійно опублікувати щоденно на платформі Kindle Direct Publishing. Відтепер можна опублікувати не більше трьох книг для продажу протягом одного дня, – повідомляє пресслужба Amazon.

Причиною цього обмеження є спроба боротьби з поширенням книжкового спаму на платформі. Компанія вирішила зменшити обсяг публікацій для нових творів, щоб запобігти зловживанням і підтримати якість контенту.

«Хоча ми не помітили різкого зростання кількості публікацій, щоб захиститися від зловживань, ми знижуємо обмеження обсягу, які діють для нових творів», – пояснює Amazon.

Amazon застерігає, що це обмеження має вплинути лише на дуже обмежену кількість авторів, і більшість користувачів не повинні відчути його наслідків.

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