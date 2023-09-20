Amazon ограничивает продажу электронных книг из-за ИИ

Amazon ограничивает количество электронных книг, которые пользователи могут опубликовать.

Источник фото: avtoram.com

Компания Amazon приняла решение установить ограничение на количество электронных книг, которые пользователи могут самостоятельно опубликовать ежедневно на платформе Kindle Direct Publishing. Отныне можно опубликовать не более трех книг для продажи в течение одного дня, – сообщает пресс-служба Amazon.

Причиной этого ограничения является попытка борьбы с распространением книжного спама на платформе. Компания решила уменьшить объем публикаций для новых произведений, чтобы предотвратить злоупотребления и поддержать качество контента.

«Хотя мы не заметили резкого роста количества публикаций, чтобы защититься от злоупотреблений, мы снижаем ограничения объема, которые действуют для новых произведений», – объясняет Amazon.

Amazon предостерегает, что это ограничение должно повлиять только на очень ограниченное количество авторов, и большинство пользователей не должны почувствовать его последствий.

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