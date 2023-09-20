Amazon ограничивает продажу электронных книг из-за ИИ

Компания Amazon приняла решение установить ограничение на количество электронных книг, которые пользователи могут самостоятельно опубликовать ежедневно на платформе Kindle Direct Publishing. Отныне можно опубликовать не более трех книг для продажи в течение одного дня, – сообщает пресс-служба Amazon.
Причиной этого ограничения является попытка борьбы с распространением книжного спама на платформе. Компания решила уменьшить объем публикаций для новых произведений, чтобы предотвратить злоупотребления и поддержать качество контента.
«Хотя мы не заметили резкого роста количества публикаций, чтобы защититься от злоупотреблений, мы снижаем ограничения объема, которые действуют для новых произведений», – объясняет Amazon.
Amazon предостерегает, что это ограничение должно повлиять только на очень ограниченное количество авторов, и большинство пользователей не должны почувствовать его последствий.
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