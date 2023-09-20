В Вышгороде под Киевом открыли ресторан McDonald's: он имеет особенность

В ресторане установлена система рекуперации, благодаря которой не требуется газоснабжение и отопление.

Фото: пресс-служба McDonald’s

В городе Вышгороде Киевской области 20 сентября заработал ресторан McDonald's. Об этом говорится в пресс-релизе McDonald's.

Этот ресторан на ул. Набережная, 7-Л стал седьмым открытием этого года. Проект был утвержден в плане развития сети еще до полномасштабного вторжения и компания продолжила строительство, как только это стало возможным.

В одноэтажном McDonald's есть зал на 131 место и терраса – еще на 88.

Заведение вместе с McDrive будут работать с 07:00 до 22:00, услуга доставки с 09:00 до 21:00. Ресторан придерживается расширенных правил безопасности, внедренных компанией, а именно: заведения закрывают во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

В ресторане установлена система рекуперации, благодаря которой не требуется газоснабжение и отопление.

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