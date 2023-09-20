Обобщена практика рассмотрения ВСП жалоб на решения в дисциплинарных производствах в отношении прокуроров

Обобщение содержит обзор судебных решений по результатам обжалования решений Высшего совета правосудия, а также другую полезную информацию.

Высший совет правосудия сообщил, что было подготовлено обобщение практики рассмотрения ВСП на протяжении 2017-2021 годов жалоб на решения в дисциплинарных производствах в отношении прокуроров.

Обобщение, которое подготовил секретариат ВСП, имеет важное значение для стандартизации правоприменительной деятельности Высшего совета правосудия, а также своеобразным ориентиром как для органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), для прокуроров, в отношении которых приняты решения, а также лиц, подавших дисциплинарную жалобу.

Обобщение структурировано в соответствии с практическими потребностями и учитывает все аспекты и весь объем информации о пересмотре Высшим советом правосудия решений уполномоченных органов, осуществлявших дисциплинарное производство в отношении прокуроров.

В обобщении:

проанализировано законодательное регулирование процедуры рассмотрения жалоб на решение о привлечении прокуроров к дисциплинарной ответственности;

приведены статистические данные по разным критериям, диаграммам проиллюстрированы определенные закономерности;

рассмотрена практика Высшего совета правосудия и детально проанализировано решение об оставлении без изменений решений в отношении прокуроров, об оставлении без рассмотрения жалоб на такие решения и об их отмене;

уделено внимание отдельным аспектам рассмотрения жалоб, в частности, по выяснению наличия полномочий рассматривать жалобы следователей прокуратуры; приемлемости жалоб; одновременного обжалования решений в дисциплинарных производствах в Высший совет правосудия и в суд.

Обобщение содержит обзор судебных решений по результатам обжалования решений Высшего совета правосудия.

Документ обнародован на сайте ВСП в разделе Обобщения.

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