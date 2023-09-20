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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

  1. В Украине

Растрата 1,3 млн грн на закупки стульев для укрытий: чиновнице Днепровской РГА Киева сообщили новое подозрение

17:23, 20 сентября 2023
Ранее она получила подозрение в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для укрытий.
Растрата 1,3 млн грн на закупки стульев для укрытий: чиновнице Днепровской РГА Киева сообщили новое подозрение
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве сообщили о подозрении начальнице отдела управления образования Днепровской РГА в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемая, являясь уполномоченным лицом по организации публичных закупок, закупила стулья для обустройства укрытий по завышенной стоимости.

При этом чиновница проигнорировала тот факт, что коммерческое предложение участника не соответствовало рыночному, а условия договора противоречили интересам государства. Сумма ущерба составляет более 1,3 млн гривен.

Ранее указанному должностному лицу прокуратура сообщила о подозрении по факту растраты 460 тыс. грн бюджетных средств при закупке овощерезок по завышенной стоимости.

11 сентября суд по ходатайству прокуратуры избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил от должности на такой же срок.

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