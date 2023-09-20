Растрата 1,3 млн грн на закупки стульев для укрытий: чиновнице Днепровской РГА Киева сообщили новое подозрение

Ранее она получила подозрение в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для укрытий.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении начальнице отдела управления образования Днепровской РГА в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемая, являясь уполномоченным лицом по организации публичных закупок, закупила стулья для обустройства укрытий по завышенной стоимости.

При этом чиновница проигнорировала тот факт, что коммерческое предложение участника не соответствовало рыночному, а условия договора противоречили интересам государства. Сумма ущерба составляет более 1,3 млн гривен.

Ранее указанному должностному лицу прокуратура сообщила о подозрении по факту растраты 460 тыс. грн бюджетных средств при закупке овощерезок по завышенной стоимости.

11 сентября суд по ходатайству прокуратуры избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил от должности на такой же срок.

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