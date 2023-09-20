Розтрата 1,3 млн грн на закупівлі стільців для укриттів: чиновниці Дніпровської РДА Києва повідомили нову підозру

Раніше вона отримала підозру в розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для укриттів.

Фото: Київська міська прокуратура

В Києві повідомили про підозру начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювана, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, закупила стільці для облаштування укриттів по завищеній вартості.

При цьому посадовиця проігнорувала той факт, що комерційна пропозиція учасника не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави. Сума збитків становить понад 1, 3 млн гривень.

Раніше вказаній посадовій особі прокуратура повідомила про підозру за фактом розтрати 460 тис. грн бюджетних коштів при закупівлі овочерізок за завищеною вартістю.

11 вересня суд за клопотанням прокуратури обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив від посади на такий саме термін.

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