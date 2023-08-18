Закупка овочерізок для укриттів, вартість яких завищена на ₴300 000: посадовиці Дніпровської РДА повідомлено про підозру

Вартість придбаних овочерізок з набором насадок виявилася завищеною на майже 300 тисяч гривень.

Повідомлено про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок для укриттів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

Підозрювана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

«Зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, посадовиця вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування» (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях)» (овочерізки з набором насадок).

Вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн, чим спричинено збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на зазначену суму», — зазначили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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