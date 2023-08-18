Судили жителя Харківщини, який «зливав» дані про особовий склад і техніку ЗСУ

Засуджений «злив» окупантам місце розташування складів ЗСУ та пересування потягу із гаубицями.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Суд визнав винним чоловіка в поширенні інформації про переміщення, розташування ЗСУ та призначив покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Доведено, що засуджений систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ: відправив інформацію про те, що в Краснограді повз залізничну станцію прослідує потяг з гаубицями, а також він «злив» окупантам місце розташування складів ЗСУ, зокрема ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Чоловіка затримали на початку жовтня 2022 року під час того, як він фотографував місцевий військкомат.

Під час обшуку житла затриманого правоохоронці виявили в його ноутбуці переписку з представником держави-агресорки, який дякував за допомогу і надавав вказівки щодо моніторингу обстановки.

Під час суду чоловік визнав вину лише частково. Він заявив, що має проукраїнські погляди і неодноразово допомагав українській армії донатами, а дані про розташування ЗСУ він нібито вигадував та спілкувався з окупантами лише «для обміну інформацією».

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