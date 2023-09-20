Гендиректору медіахолдингу ТРК «Крим» повідомила про підозру у поширенні російської пропаганди

Прокуратура автономії повідомила про підозру гендиректору пропагандистського медіахолдингу ТРК «Крим» – найбільшому «кремлівському рупору» на окупованому півострові.

Джерело фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Генеральному директору окупаційного медіахолдингу «Телерадіокомпанія Крим» повідомили про підозру за поширення пропаганди агресії та вплив на свідомість мешканців окупованих територій, – повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомили про підозру генеральному директору медіахолдингу «Телерадіокомпанія Крим». Цей медіахолдинг включає в себе 16 проросійських ЗМІ, включаючи «Перший Кримський», «Крим 24» та інші «медіа».

Згідно з інформацією, генеральний директор брав активну участь у проведенні політичних і інформаційних заходів для підтримки російської агресії. Він також пропагував російські наративи та впливав на свідомість мешканців окупованих територій.

Підозрюваний поширював матеріали, що закликали до насильницької зміни конституційного ладу України та зміни її кордонів. Його дії кваліфікувалися як колабораційна діяльність та виправдання агресії Російської Федерації проти України.

Після окупації півострова, підозрюваний займав різні посади на каналах «Перший Кримський», «Неаполь» та радіо «Лідер». Також він працював заступником міністра інформації та зв'язку Криму.

За цими діями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.