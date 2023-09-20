СБУ відстежує спроби Parimatch обійти санкції РНБО, — ЗМІ

За необхідності СБУ вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо коригування обмежувальних заходів.

Служба безпеки України слідкує за дотриманням санкцій РНБО щодо групи компаній Parimatch, які були введенні за її зв’язки з рф та Білоруссю. Про це пише РБК-Україна.

"СБУ, у межах визначених законодавством завдань і повноважень, виявляє схеми та механізми ухилення підсанкційними субʼєктами від обмежень, застосованих на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у відповіді.

За необхідності СБУ вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо коригування обмежувальних заходів.

"Водночас наголошуємо на тому, що в інтересах нацбезпеки Служба безпеки України не розголошує деталі такої діяльності до ухвалення рішення за її результатами. Розголошення інформації з обмеженим доступом про контррозвідувальну діяльність може зашкодити реалізації заходів із запобігання загрозам національній безпеці України", - йдеться у відповіді.

Раніше ми писали, що Parimatch призупиняє діяльність через накладені санкції, але обіцяє повернути клієнтам кошти.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Parimatch, Матчбет, Бетсіті, "Твоя беттінгова компанія" (1xBet) та інших букмекерів.

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