В ГУР Міноборони України розповіли про стан Кадирова та які наслідки очікувати

Кадиров наразі перебуває у важкому стані, — Юсов.

Джерело фото: Associated Press

Глава Чечні Рамзан Кадиров наразі перебуває у важкому стані, – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, кому Кадирова поки не підтверджують, але його стан – важкий. Якщо навіть смерть Кадирова не наступить, така ситуація все рівно вплине не лише на Чечню, але і на Північний Кавказ, а також на владу в росії.

«Інформація про кому була, не будемо підтверджувати, але констатуємо, що він у важкому стані. Це буде мати наслідки не лише для Чечні, а і Північного Кавказу, і вцілому архітектури режиму путіна. Навіть якщо не смерть, то проблеми зі здоровʼям, будуть впливати на ситуацію, фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму путіна», – розповів ГУР МО України.

Крім того, в українській військовій розвідці вважають, що смерть або погіршення стану Кадирова може стати додатковим шансом для борців за незалежність Ічкерії та інших національних груп Північного Кавказу.

«Я впевнений, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються», – сказав Юсов.

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