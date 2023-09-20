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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

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Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

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Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

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В ГУР Міноборони України розповіли про стан Кадирова та які наслідки очікувати

16:50, 20 вересня 2023
Кадиров наразі перебуває у важкому стані, — Юсов.
В ГУР Міноборони України розповіли про стан Кадирова та які наслідки очікувати
Джерело фото: Associated Press
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Глава Чечні Рамзан Кадиров наразі перебуває у важкому стані, – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, кому Кадирова поки не підтверджують, але його стан – важкий. Якщо навіть смерть Кадирова не наступить, така ситуація все рівно вплине не лише на Чечню, але і на Північний Кавказ, а також на владу в росії.

«Інформація про кому була, не будемо підтверджувати, але констатуємо, що він у важкому стані. Це буде мати наслідки не лише для Чечні, а і Північного Кавказу, і вцілому архітектури режиму путіна. Навіть якщо не смерть, то проблеми зі здоровʼям, будуть впливати на ситуацію, фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму путіна», – розповів ГУР МО України.

Крім того, в українській військовій розвідці вважають, що смерть або погіршення стану Кадирова може стати додатковим шансом для борців за незалежність Ічкерії та інших національних груп Північного Кавказу.

«Я впевнений, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються», – сказав Юсов.

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