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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

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Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. У світі

Сутички та бійки в парламенті: у Грузії протестують щодо ситуації з Нацбанком і виконанням західних санкцій

17:11, 20 вересня 2023
На відмову обговорення виконання західних санкцій у парламенті Грузії сталися сутички.
Сутички та бійки в парламенті: у Грузії протестують щодо ситуації з Нацбанком і виконанням західних санкцій
Джерело фото: Ехо Кавказу
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У середу, 20 вересня, в парламенті Грузії під час виступу міністра культури та спорту Теї Цулукіані сталися сутички через протест щодо ситуації з Нацбанком і виконанням західних санкцій, – повідомляє «Ехо Кавказу».

Депутатки опозиції розгорнули плакат з написом «російський військовий корабель, йди на...» як вираз протесту.

Це відбулося як реакція на відмову більшості парламенту обговорити тему введення санкцій США щодо колишнього генерального прокурора Отара Парцхаладзе та рішення Національного банку Грузії не розповсюджувати режим санкцій на громадян Грузії, якщо на них винесено обвинувальний вирок судом Грузії.

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі оголосив технічну перерву, щоб уникнути загострення ситуації. Проте поза залом засідань сталися сутички.

Ситуація загострилася, коли опозиційні депутати назвали Іраклія Кобахідзе «російським шпигуном». Представники правлячої партії та опозиції почали в фізичне протистояння.

Словесні протистояння також відбулися між лідером «Сили Народу» Михайлом Кавелашвілі, представником правлячої партії Мамукою Мдинарадзе та депутатом від партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі.

Ситуація залишається напруженою, і парламентарі продовжують обговорювати події цього дня.

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