Сутички та бійки в парламенті: у Грузії протестують щодо ситуації з Нацбанком і виконанням західних санкцій

На відмову обговорення виконання західних санкцій у парламенті Грузії сталися сутички.

Джерело фото: Ехо Кавказу

У середу, 20 вересня, в парламенті Грузії під час виступу міністра культури та спорту Теї Цулукіані сталися сутички через протест щодо ситуації з Нацбанком і виконанням західних санкцій, – повідомляє «Ехо Кавказу».

Депутатки опозиції розгорнули плакат з написом «російський військовий корабель, йди на...» як вираз протесту.

Це відбулося як реакція на відмову більшості парламенту обговорити тему введення санкцій США щодо колишнього генерального прокурора Отара Парцхаладзе та рішення Національного банку Грузії не розповсюджувати режим санкцій на громадян Грузії, якщо на них винесено обвинувальний вирок судом Грузії.

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі оголосив технічну перерву, щоб уникнути загострення ситуації. Проте поза залом засідань сталися сутички.

Ситуація загострилася, коли опозиційні депутати назвали Іраклія Кобахідзе «російським шпигуном». Представники правлячої партії та опозиції почали в фізичне протистояння.

Словесні протистояння також відбулися між лідером «Сили Народу» Михайлом Кавелашвілі, представником правлячої партії Мамукою Мдинарадзе та депутатом від партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі.

Ситуація залишається напруженою, і парламентарі продовжують обговорювати події цього дня.

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