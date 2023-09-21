Несплата аліментів: які є наслідки для батьків

Невиконання батьківських обов’язків та несплата аліментів можете привести до штрафних санкцій.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що воєнний стан не звільняє від обов’язку повноцінно виконувати рішення суду про сплату аліментів.

Крім того, запровадження воєнного стану не встановлює будь-яких заборон для нарахування пені за прострочення сплати аліментів. Тому, невиконання батьківських обов’язків та несплата аліментів можете привести до штрафних санкцій.

Штраф накладається у відсотковому співвідношенні до сукупного розміру заборгованих платежів за певний період.

Отже:

за 1 рік несплати аліментів – 20%;

за 2 роки – 30%;

за 3 роки – 50%.

«Такі додаткові кошти дитина отримує у повному обсязі, оскільки такі фінансові нарахування є своєрідною компенсацією за вимушене очікування.

Якщо один з батьків не бере участі в утриманні та вихованні дітей, маєте право звернутись до суду з відповідним позовом.

Позови до боржника пред'являються в суд за місцем його проживання або перебування. Також можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Позивачі у справах про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Зауважимо, що боржники по аліментах у майбутньому не зможуть вимагати у старшому віці допомоги та аліментних платежів від дорослих дітей», - сказано у повідомленні.

Діти віком до 18 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, мають право на тимчасову державну допомогу.

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

- відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Раніше в Мін’юсті назвали особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка має статус безробітної.

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