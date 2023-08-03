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«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

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Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

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  1. В Україні

Аліменти на дітей: як стягнути виплати з безробітної особи

12:18, 3 серпня 2023
В Мін’юсті назвали особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка має статус безробітної.
Аліменти на дітей: як стягнути виплати з безробітної особи
Джерело фото: Дебет-Кредит
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Відповідно до законодавства України, батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини  та утримувати дитину до досягнення нею повноліття.  А також законом не передбачено звільнення платника аліментів від зобов’язання щомісячної сплати аліментів на утримання дитини в разі втрати роботи, – повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Аліменти стягуються з боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку, визначається виходячи з фактичного доходу, який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано заробіток в Україні чи за кордоном.

Якщо у боржника відсутні доходи і він не працює, поряд з тим у виконавця відсутні відомості про сплату аліментів, — він нараховуватиме заборгованість, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримує допомогу по безробіттю — то з такої соціальної допомоги виконавцем стягуються присуджені аліменти.

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