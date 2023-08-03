Аліменти на дітей: як стягнути виплати з безробітної особи

В Мін’юсті назвали особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка має статус безробітної.

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Відповідно до законодавства України, батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини та утримувати дитину до досягнення нею повноліття. А також законом не передбачено звільнення платника аліментів від зобов’язання щомісячної сплати аліментів на утримання дитини в разі втрати роботи, – повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Аліменти стягуються з боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку, визначається виходячи з фактичного доходу, який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано заробіток в Україні чи за кордоном.

Якщо у боржника відсутні доходи і він не працює, поряд з тим у виконавця відсутні відомості про сплату аліментів, — він нараховуватиме заборгованість, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримує допомогу по безробіттю — то з такої соціальної допомоги виконавцем стягуються присуджені аліменти.

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