Алименты на детей: как взыскать выплаты с безработного лица

В Минюсте назвали особенности исполнения решений о взыскании алиментов с лица, имеющего статус безработного.

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В соответствии с законодательством Украины, родители или лица, их заменяющие, обязаны несут ответственность за создание условий, необходимых для всестороннего развития ребенка и содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. А также законом не предусмотрено освобождение плательщика алиментов от обязательства ежемесячной уплаты алиментов на содержание ребенка в случае потери работы, – сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Алименты взыскиваются с должника в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины.

Задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка, определяется исходя из фактического дохода, который плательщик алиментов получал за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен заработок в Украине или за рубежом.

Если у должника отсутствуют доходы и он не работает, наряду с тем у исполнителя отсутствуют сведения об уплате алиментов, – он будет начислять задолженность, исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Если должник состоит на учете в центре занятости как безработный и получает пособие по безработице - то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты.

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