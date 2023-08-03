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САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

  1. В Украине

Алименты на детей: как взыскать выплаты с безработного лица

12:18, 3 августа 2023
В Минюсте назвали особенности исполнения решений о взыскании алиментов с лица, имеющего статус безработного.
Алименты на детей: как взыскать выплаты с безработного лица
Источник фото: Дебет-Кредит
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В соответствии с законодательством Украины, родители или лица, их заменяющие, обязаны несут ответственность за создание условий, необходимых для всестороннего развития ребенка и содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.  А также законом не предусмотрено освобождение плательщика алиментов от обязательства ежемесячной уплаты алиментов на содержание ребенка в случае потери работы, – сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Алименты взыскиваются с должника в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины.

Задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка, определяется исходя из фактического дохода, который плательщик алиментов получал за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен заработок в Украине или за рубежом.

Если у должника отсутствуют доходы и он не работает, наряду с тем у исполнителя отсутствуют сведения об уплате алиментов, – он будет начислять задолженность, исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Если должник состоит на учете в центре занятости как безработный и получает пособие по безработице - то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты.

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