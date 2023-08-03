Сливал врагу координаты войск и систем ПВО: в Одессе задержан очередной российский агент

Подозреваемый, желая оккупации Одесской области, занимался разведывательно-подрывной работой для представителей российских спецслужб.

В Одессе задержан очередной российский агент, который сливал врагу координаты украинских войск и систем ПВО. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры жителю Одессы поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемый, желая оккупации Одесской области, занимался разведывательно-подрывной работой для представителей российских спецслужб.

Он собирал данные о местонахождении воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Нацгвардии Украины, а также систем противовоздушной обороны в Одессе.

Полученные сведения направлял куратору по Telegram», — говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным с офицером генштаба из рф.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

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