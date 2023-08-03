Минобразования требует от учителей вернуть 6500 грн, которые они получили через «єПідтримку»

В ведомстве отмечают, что дополнительные средства были выплачены неправомерно.

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Министерство образования и науки просит педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выплачены через «єПідтримку», поскольку средства были получены неправомерно. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Учреждения получили письмо о необходимости возвращения сотрудниками бюджетных средств, выплаченных им весной 2022 года в рамках программы «єПідтримка».

«Среди условий предоставления выплаты было четко отмечено, что помощь предоставляется лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта) и не являющимся бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования. Сотрудники сферы образования не подпадали под эту категорию, ведь они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета. Несмотря на это, некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу «єПідтримка», - отметили в министерстве.

В ведомстве добавляют, что Кабмин инициировал возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе из сферы управления МОН. Поэтому министерство и направило информационные письма о необходимости возврата средств сотрудниками.

«Согласно информации Минэкономики, по состоянию на 29.06.2023 средства не вернули 3247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования», - добавили в МОН.

Ранее в сети в сети опубликовали письмо, в котором МОН требовало педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выданы после 24 февраля через «єПідтримку».

В документе отмечается, чтобы учителя вернули именно 6500 грн - то есть просят следить, чтобы учителя заплатили и комиссию за банковский перевод. Если переведенная сумма не будет равна 6500 грн, то Минэкономики «будет вынуждено обратиться в суд».

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