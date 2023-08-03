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«Продался» за 500 долларов: в Одессе задержан юрисконсульт «партии Шария», который работал на российскую военную разведку

10:27, 3 августа 2023
СБУ задержала в Одессе юрисконсульта «партии Шария», который «сливал» врагу цели для воздушных ударов.
«Продался» за 500 долларов: в Одессе задержан юрисконсульт «партии Шария», который работал на российскую военную разведку
Источник фото: СБУ
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СБУ задержала в Одессе юрисконсульта «партии Шария», который передавал россиянам цели для воздушных ударов, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях «прилетов» ракет и ударов дронами-камикадзе, – сообщает Служба безопасности.

«По данным следствия, злоумышленник является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции «партии Шария» в одном из райсоветов Одесской области. После полномасштабного вторжения РФ он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в «военный комиссариат Крыма». Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского гру Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником фсб. Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу рф, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним «Diezel».

Фигурант получил 500 долларов США «аванса» за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб», – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору.

Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала жену предателя, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским гру, получая ежемесячную плату.

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