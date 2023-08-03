«Продався» за 500 доларів: в Одесі затримано юрисконсульта «партії Шарія», який працював на російську воєнну розвідку

СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «партії Шарія», який «зливав» ворогу цілі для повітряних ударів.

Джерело фото: СБУ

СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «партії Шарія», який передавав росіянам цілі для повітряних ударів, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет і ударів дронами-камікадзе, – повідомляє Служба безпеки.

«За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області. Після повномасштабного вторгнення рф він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до «військового комісаріату Криму». Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського гру Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником фсб. Він дав підписку про негласне співробітництво на користь рф, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім «Diezel». Фігурант отримав 500 доларів США «авансу» за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським гру, отримуючи щомісячну платню.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.