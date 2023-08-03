Україна може бити по росії зброєю власного виробництва, — Данілов

Заборона ударів по території держави-агресора стосується зброї, наданої партнерами.

Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним військово-промисловим комплексом, для нанесення ударів по території країни-агресора. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна зобов'язувалася не використовувати для ударів по території рф зброю, надану партнерами.

«У нас є домовленності з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території рф, щоб їх не звинувачували у причетності до війни, яку розв’язала РФ, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК», - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що у нас є певні здобутки, але не все можна розповідати. Він зауважив, що «мова має йти ще й про якість».

«Вони мають не тільки пересуватися, а й бути у відповідному місті, у відповідний час і зробити те, що вони мають зробити і те, що вони періодично роблять», - сказав він.

Раніше Данілов пояснив, чому неможливо проводити вибори під час війни.

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