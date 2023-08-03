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САП та НАБУ повідомили про підозру Костянтину Жеваго у справі Князєва

Костянтину Жеваго повідомлено про підозру у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

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  1. В Україні

Україна може бити по росії зброєю власного виробництва, — Данілов

13:14, 3 серпня 2023
Заборона ударів по території держави-агресора стосується зброї, наданої партнерами.
Україна може бити по росії зброєю власного виробництва, — Данілов
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Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним військово-промисловим комплексом, для нанесення ударів по території країни-агресора. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна зобов'язувалася не використовувати для ударів по території рф зброю, надану партнерами.

«У нас є домовленності з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території рф, щоб їх не звинувачували у причетності до війни, яку розв’язала РФ, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК», - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що у нас є певні здобутки, але не все можна розповідати. Він зауважив, що «мова має йти ще й про якість».

«Вони мають не тільки пересуватися, а й бути у відповідному місті, у відповідний час і зробити те, що вони мають зробити і те, що вони періодично роблять», - сказав він.

Раніше Данілов пояснив, чому неможливо проводити вибори під час війни.

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