Украина может бить по россии оружием собственного производства, — Данилов

Запрет ударов по территории государства-агрессора касается оружия, предоставленного партнерами.

У Украины нет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории страны-агрессора. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, Украина обязывалась не использовать для ударов по территории рф оружие, предоставленное партнерами.

«У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории рф, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала РФ, но это не распространяется на оружие, которое производит наш ВПК», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у нас есть некоторые достижения, но не все можно рассказывать. Он отметил, что «речь должна идти еще и о качестве».

«Они должны не только передвигаться, но и быть в соответствующем городе, в подходящее время и сделать то, что они должны сделать и то, что они периодически делают», - сказал он.

Ранее Данилов объяснил, почему невозможно проводить выборы во время войны.

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