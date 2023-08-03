В Украине узаконили автомобили с правым расположением руля: кому разрешено ездить

На украинских дорогах с 1 августа можно официально пользоваться машинами с правым расположением руля. Вступили в силу соответствующие изменения в Закон «О дорожном движении».
В законе четко определен перечень структур и организаций, имеющих право использовать следующие автомобили:
- воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,
- Служба безопасности Украины,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Национальная гвардия,
- Государственная пограничная служба,
- Управление государственной охраны,
- Государственная специальная служба транспорта,
- Министерство внутренних дел,
- Национальная полиция,
- Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.
Машины с правым расположением руля могут поступать в Украину исключительно как гуманитарная, благотворительная, международная техническая помощь или по межгосударственным соглашениям на других условиях.
Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации.
Эксплуатация автомобилей с правым рулем будет разрешена на период действия в Украине военного положения и в течение 90 дней после его окончания.
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