В Украине узаконили автомобили с правым расположением руля: кому разрешено ездить

С 1 августа в Украине разрешили машины с правым рулем, однако не всем.

Фото: uzr.com.ua

На украинских дорогах с 1 августа можно официально пользоваться машинами с правым расположением руля. Вступили в силу соответствующие изменения в Закон «О дорожном движении».

В законе четко определен перечень структур и организаций, имеющих право использовать следующие автомобили:

воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,

Служба безопасности Украины,

Государственная служба специальной связи и защиты информации,

Национальная гвардия,

Государственная пограничная служба,

Управление государственной охраны,

Государственная специальная служба транспорта,

Министерство внутренних дел,

Национальная полиция,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Машины с правым расположением руля могут поступать в Украину исключительно как гуманитарная, благотворительная, международная техническая помощь или по межгосударственным соглашениям на других условиях.

Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации.

Эксплуатация автомобилей с правым рулем будет разрешена на период действия в Украине военного положения и в течение 90 дней после его окончания.

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