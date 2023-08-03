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В Украине узаконили автомобили с правым расположением руля: кому разрешено ездить

10:09, 3 августа 2023
С 1 августа в Украине разрешили машины с правым рулем, однако не всем.
В Украине узаконили автомобили с правым расположением руля: кому разрешено ездить
Фото: uzr.com.ua
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На украинских дорогах с 1 августа можно официально пользоваться машинами с правым расположением руля. Вступили в силу соответствующие изменения в Закон «О дорожном движении».

В законе четко определен перечень структур и организаций, имеющих право использовать следующие автомобили:

  • воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,
  • Служба безопасности Украины,
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации,
  • Национальная гвардия,
  • Государственная пограничная служба,
  • Управление государственной охраны,
  • Государственная специальная служба транспорта,
  • Министерство внутренних дел,
  • Национальная полиция,
  • Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Машины с правым расположением руля могут поступать в Украину исключительно как гуманитарная, благотворительная, международная техническая помощь или по межгосударственным соглашениям на других условиях.

Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации.

Эксплуатация автомобилей с правым рулем будет разрешена на период действия в Украине военного положения и в течение 90 дней после его окончания.

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