Ученые обнаружили скрытый вид депрессии со «счастливым лицом»: как диагностировать, симптомы

Иногда за веселой жизнерадостной улыбкой скрывается сильное желание скрыть настоящие эмоции и чувства.

Стало известно о появлении новой разновидности психических расстройств – высокофункциональной депрессии. Ее еще называют «улыбающейся депрессией».

Люди с улыбающейся депрессией могут скрывать симптомы депрессии и обладать счастливым лицом. Внешне они могут смотреться довольными или даже веселыми. А за веселой жизнерадостной улыбкой скрывается сильное желание скрыть настоящие эмоции и чувства.

Новая разновидность оказалась даже более коварной, чем классический вариант этого довольно тяжелого и неприятного заболевания. Издание Bridges to Recovery привело симптомы нового вида депрессии.

Болезнь сложнее диагностировать, ведь человек выглядит как обычно.

Новая депрессия как бы адаптировалась к миру высоких скоростей. Она почти не мешает работать и выглядеть вполне благополучно. Впрочем, страдающие ею люди перестают радоваться жизни и испытывать пики эмоций. Все воспринимается притупленно и не вызывает интереса. Человек не получает удовольствия от любимых занятий, при этом списывая хроническую проблему на усталость или стресс.

Причины депрессии могут быть разными. Это может быть потеря близкого человека, травмы психики, пролонгированные стрессовые ситуации по типу войны и т.д. Часто люди не обращаются за помощью и оказываются в замкнутом кругу, выбраться из которого им самостоятельно не удается.

Симптомы высокофункциональной депрессии:

у вас есть аппетит, впрочем, вкус еды не доставляет никакого удовольствия,

занимаетесь спортом, впрочем, не чувствуете энергии и подъема после,

достаточно или даже больше, чем раньше спите, однако чувствуете недосыпание,

вечером вам сложнее заснуть, а утром труднее встать с кровати,

яркие эмоциональные события внутренне словно проходят мимо вас, вас часто преследует ощущение, что между вами и миром будто возникло невидимое «стекло»,

общение с окружающими, даже близкими и друзьями, не дают ощущения близости,

даже в веселой компании вы чувствуете себя за барьером собственной замкнутости,

вам трудно сосредоточиться на чем-то одном или долго удерживать фокус внимания,

вы стали тяжелыми на подъем и быстро устаете,

вам сложно заставить себя начать что-то новое,

все вокруг стало серым и бесцветным.

Классическая депрессия все же изрядно намекает на себя. Обычно тем, что человек прекращал какие-либо социальные активности и разрывал все связи. Могла ли перестать следить за своим видом и даже гигиеной.

В тяжелых случаях проявлений клинической депрессии пациенты даже могут быть лишены возможности выполнять домашнюю работу и обслуживать себя в быту. Им сложно выйти на улицу или даже встать с кровати. У некоторых пациентов могут проявиться суицидальные наклонности. Такая депрессия по понятным причинам нуждается в госпитализации.

По Международной классификации болезней существуют также преддепрессивные состояния, при которых человек находится на грани между «нежеланием жить» и всплесками гиперактивности в попытках хоть как-то помочь. Последнее может приводить к развитию разных зависимостей.

Ученые добавляют, что функциональную депрессию можно лечить.

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