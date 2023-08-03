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  1. В Украине

Требовал $6000 за документы для выезда за границу: суд взял под стражу должностного лица военкомата на Полтавщине

11:41, 3 августа 2023
Октябрьский районный суд Полтавы взял под стражу должностного лица военкомата на Полтавщине, который подозревается в требовании неправомерной выгоды.
Требовал $6000 за документы для выезда за границу: суд взял под стражу должностного лица военкомата на Полтавщине
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Октябрьский районный суд г. Полтавы 2 августа взял под стражу должностного лица военкомата в Полтавской области, подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (вымогательство неправомерной выгоды за оформление документов, предоставляющих право на беспрепятственный выезд за пределы государственной границы Украины). Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Также следственным судьей определен залог в размере 214 720 грн. В случае внесения суммы залога подозреваемый освобождается из-под стражи под залог.

Определен срок действия определения до 28 сентября 2023 года.

Согласно материалам ходатайства, должностное лицо Б., действуя по предварительному сговору группой лиц, требовало неправомерную выгоду в размере 6 000 долларов у О., за оформление документов, предоставляющих право на беспрепятственный выезд за пределы государственной границы Украины, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 332 УК Украины.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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