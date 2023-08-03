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  1. В Украине

В Украине началась работа над правовым регулированием искусственного интеллекта, — Федоров

10:46, 3 августа 2023
Использование ИИ запланировано в различных областях: военные технологии, обработка и анализ данных Госстата и внедрение виртуального помощника в «Действии».
В Украине началась работа над правовым регулированием искусственного интеллекта, — Федоров
Фото: Getty Images
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Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что стратегическая сессия с участием экспертов, чиновников, народных депутатов и юристов стала началом работы над нормативным полем для искусственного интеллекта, на ней обсуждали пути, по которым может идти Украина в сфере его правового регулирования.

«Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать происходящее быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику по искусственному интеллекту и адженду для мира», - отметил Федоров.

По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в разных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в «Дії», задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей. Кроме того, ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные, добавил глава Минцифры.

Отдельно Федоров отметил пользу искусственного интеллекта в военных разработках. По его словам, искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, более эффективно наводить на цели БПЛА.

«Создаем условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок», - добавил Федоров.

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