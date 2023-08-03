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  1. Общество

Украинская теннисистка Свитолина обыграла «нейтральную» россиянку Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

09:35, 3 августа 2023
Благодаря выходу в четвертьфинал Элина в онлайн мировом рейтинге поднялась на одно место – 26-я позиция.
Украинская теннисистка Свитолина обыграла «нейтральную» россиянку Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Вашингтоне, обыграв нейтральную россиянку Дарию Касаткину. Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что Элина и Дария встречались в восьмой раз в карьере. Все предыдущие семь матчей, включая игру на Ролан Гаррос-2023, выиграла украинка.

В Вашингтоне Элина стартовала с победы над другой «нейтральной» теннисисткой, Викторией Азаренко. А Касаткина в первом раунде одолела бельгийку Элиз Мертенс.

Матч Свитолина – Касаткина длился чуть больше полутора часов. Украинка за поединок в Вашингтоне не лишилась ни одной своей подачи и выиграла матч с одинаковым счетом в каждом сете – дважды по 6:2.

В четвертьфинале турнира Элина Свитолина сыграет против победительницы «американского дерби» между Джессиккой Пегулой (первая сияна на турнире) и Пейтон Стернс.

Благодаря выходу в четвертьфинал Элина в онлайн мировом рейтинге поднялась на одно место – 26-я позиция.

На турнире в Вашингтоне также продолжает играть украинка Марта Костюк, которую ожидает матч второго раунда.

Ранее мы писали, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали первые победы на турнире в Вашингтоне.

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