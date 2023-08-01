Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вибороли перші перемоги на турнірі у Вашингтоні

Напередодні глядачів попередили, що рукостискань між українськими спортсменами та спортсменами «під нейтральним прапором» не буде.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вибороли перші перемоги на турнірі WTA500 у Вашингтоні. Про це повідомляє «Голос Америки».

Раніше глядачів у США попередили, що рукостискань між українськими спортсменами та спортсменами «під нейтральним прапором» не буде.

Світоліна ще у Великій Британії наполягала, що на турнірах слід почати інформувати вболівальників про ситуацію:

«Це правильно», цитує Світоліну інформаційна агенція АР, – «Я просила WTA поважати рішення українців. І вони це зробили».

Першою суперницею Еліни Світоліної у столиці США стала білоруска Вікторія Азаренко, чемпіонка Australian Open, яку Світоліна нещодавно перемогла на Вімблдоні-2023. Вони зустрілися загалом всьоме між собою (на рахунку українки була лише одна перемога).

Американські ЗМІ називають перемогу Еліни Світоліної «продовженням її тріумфального відновлення після декретної відпустки».

На змагання WTA500 у Вашингтоні в основну сітку потрапили три українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

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