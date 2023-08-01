Ісландія призупинила роботу свого посольства в росії

Роботу посольства призупинили через погіршення торговельних, культурних і політичних відносин між країнами.

У вівторок, 1 серпня, Ісландія призупинила роботу свого посольства на території рф. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначають, що причиною для закриття посольства в рф стало те, що відносини між двома країнами впали до «історичного мінімуму». Відтак, за словами міністерства закордонних справ Ісландії, робота дипломатичної місії в рф більше не виправдана.

«Рішення про призупинення діяльності посольства Ісландії у москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки умови дозволять, Ісландія в пріоритетному порядку відновить діяльність», - йдеться у заяві МЗС.

Посольство у москві представляло Ісландію у відносинах не лише з рф, а й з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Відтепер його представництво здійснюватиметься МЗС Ісландії в Рейк'явіку.

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