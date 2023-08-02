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  1. В Україні

Конструктивно переважає конкурентів: в Україні розробили дрон-камікадзе «Рубака» з дальністю польоту 500 км

07:00, 2 серпня 2023
БПЛА «Рубака» виглядає як аналог Shahed-136, але має специфічну особливість.
Конструктивно переважає конкурентів: в Україні розробили дрон-камікадзе «Рубака» з дальністю польоту 500 км
Джерело фото: Мілітарний
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Оборонно-промисловий комплекс України розробив барожний боєприпас «Рубака», який вже застосовується, – повідомляє «Мілітарний».

В українському Головному управлінні розвідки розповіли, що дрони вже застосовуються у бойових діях.

«Вони вже добре показали себе в бою. Де саме сказати не можу, але про цю бавовну ми всі могли читати у Telegram», – розповів український розвідник.

Ударний дрон оперативно-стратегічного рівня «Рубака» є аналогом іранського Shahed-136, але конструктивно від нього відрізняється і коштує значно дешевше – всього близько $15 000 за одиницю, а його дальність досягає 500 км.

Defence Express зазначає, що бойове навантаження такого дрона менше, ніж у Shahed, а носовий варіант розміщення двигуна говорить про використання готових рішень для малої авіації. Також автори видання зазначають, що у дрона, мабуть, відсутня оптико-електронна станція, тобто він наводиться за наперед визначеними координатами та має інерційну систему наведення.

Наразі це єдиний у світі дрон-камікадзе, де силова установка з гвинтом встановлена в носовій, а не в хвостовій частині фюзеляжу. Ймовірно, таке рішення було пов’язане із особливістю двигуна для малої авіації, що явно використовується на такому дроні-камікадзе.

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