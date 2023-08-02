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Конструктивно превосходит конкурентов: в Украине разработали дрон-камикадзе «Рубака» с дальностью полета 500 км

07:00, 2 августа 2023
БПЛА «Рубака» выглядит как аналог Shahed-136, но имеет специфическую особенность.
Конструктивно превосходит конкурентов: в Украине разработали дрон-камикадзе «Рубака» с дальностью полета 500 км
Источник фото: Милитарный
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Оборонно-промышленный комплекс Украины разработал барожный боеприпас «Рубака», который уже применяется, – сообщает «Милитарный».

В украинском Главном управлении разведки рассказали, что дроны уже применяются в боевых действиях.

«Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram», – рассказал украинский разведчик.

Ударный дрон оперативно-стратегического уровня «Рубака» является аналогом иранского Shahed-136, но конструктивно от него отличается и стоит значительно дешевле – всего около $15 000 за единицу, а его дальность достигает 500 км.

Defence Express отмечает, что боевая нагрузка такого дрона меньше, чем у Shahed, а носовой вариант размещения двигателя говорит об использовании готовых решений для малой авиации. Также авторы издания отмечают, что у дрона, видимо, отсутствует оптико-электронная станция, то есть он наводится по заранее определенным координатам и имеет инерционную систему наведения.

На данный момент это единственный в мире дрон-камикадзе, где силовая установка с винтом установлена в носовой, а не в хвостовой части фюзеляжа. Вероятно, такое решение было связано с особенностью двигателя для малой авиации, который явно используется на таком дроне-камикадзе.

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