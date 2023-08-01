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ВАКС утвердил соглашение между Николаем Злочевским и САП

19:02, 1 августа 2023
Николай Злочевский получил наказание – штраф в размере 68 тысяч гривен.
ВАКС утвердил соглашение между Николаем Злочевским и САП
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Во вторник, 1 августа, коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Прокурором при решении вопроса о заключении данного соглашения о признании виновности в соответствии с требованиями ст. 470 УПК Украины учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении скорейшего судебного производства, которое обеспечит полное и своевременное наказание.

Кроме того, по результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый уплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта Армия Дронов. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн. грн.

Согласно соглашению, суд признал бывшего министра виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины.

По приговору суда ему назначено согласованное основное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Отметим, что указанное решение вынесла коллегия судей ВАКС в составе - Сергей Мойсак (председательствующий), Ольга Саландяк и Екатерина Широкая.

В САП добавили, что дело попытки передачи взятки от экс-министра экологии стало одним из самых больших донатов на ВСУ в Украине.

«По факту попытки передачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов было проведено досудебное расследование по двум уголовным производствам. Первое касалось участников, непосредственно занимавшихся организацией передачи неправомерной выгоды. Второе – непосредственно бывшего министра экологии, от имени которого была попытка передать рекордную взятку», — говорится в сообщении.

В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:

  • 174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • 600 млн грн – на проект «Армия Дронов» от UNITED 24;
  • 31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.

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