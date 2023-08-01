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  1. В Украине

Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: силовики провели почти 100 обысков

19:10, 1 августа 2023
После оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклоняющимся «маршрут» побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска «Староказаче» в Одесской области.
Разоблачена масштабная схема побега уклонистов за границу: силовики провели почти 100 обысков
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Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировали масштабную схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что в результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

«К организации незаконной деятельности причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, действовавших в составе преступной группы.

Стоимость таких услуг составляла от 7 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от платежной способности уклониста, места его проживания и срочности выезда.

Для поиска клиентов чиновники организовали разветвленную сеть «посредников», действовавших в Киевской области, а также в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам «маршрут» побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска «Старокозаче» в Одесской области», — говорится в сообщении.

В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, пытавшихся воспользоваться «услугой» – приобрели полный пакет фальшивых «документов» и собирались скрыться за пределы Украины.

В ходе почти 100 обысков по местам работы и проживания участников «схемы» изъята компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности.

Также выявлены большие суммы наличных денег в разной валюте, которая была получена преступным путем.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;
  • ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
  • ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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